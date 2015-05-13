更新版 2-中国金融：地方债将以定向方式助力发行，并纳入国库抵押品范围--消息

* 地方债发行将引入定向方式，以加快置换进程

* 1万亿元置换中的定向发行部分将于8月前全部完成

* 地方债将被全面纳入抵押品范围 (新增定向发行等更多细节)

路透北京/香港5月13日 - 多位消息人士透露，经国务院批准，2015年在财政部下达的置换债券限额内，将采用定向承销方式发行一定额度的地方政府债券，用于置换部分存量债务，定向发行部分将于8月底前全部完成。此举有助于缓解市场对地方债的供给忧虑并加快存量置换进程。

消息人士并透露，中国还将允许地方债纳入中央国库和地方国库现金管理抵押品范围，并将允许地方债纳入央行SLF(常备借贷便利)，MLF(中期借贷便利)和PSL(抵押补充贷款)的抵押品范围。

消息人士表示，财政部、央行、银监会统一发文指出，采用定向承销方式发行地方债，是指省级政府面向地方债存量债务中特定债权人，采用簿记建档方式发行地方债，用以置换本地区地方政府相应存量债务。

对于地方政府存量债务中的银行贷款部分，地方财政部门应当与银行贷款对应债权人协商后，采用定向承销方式发行地方债予以置换。对于地方政府存量债务中向信托、证券、保险等其他机构融资形成的债务，经各方协商一致，地方财政部门也可采用定向承销方式发行地方债予以置换。

2015年为新增地方政府债务发行的地方债，以及为置换债券中不采用定向承销方式发行的部分，仍采用招标、公开承销等方式发行。

通知明确，用于置换2015年到期债务，各地针对今年首批置换债券额度1万亿元的定向承销发行工作，应当于2015年8月31日前完成。

而有关定向承销的发行操作规程规定，定向发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。

承销团成员最低申购额的要求为：本期定向承销地方债计划发行额*定向置换债务中该承销团成员对应债务所占比例；最高申购额为：定向置换债务中该承销团成员尚未解除的债券总额。

路透尚未能联络到财政部、央行和银监会对上述消息给予评论。

据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。

而尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部3月已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。

中国此前推迟发行的今年首批地方政府债亦终于破冰前行。江苏省财政厅周二晚发布公告称，今年首批522亿元人民币省政府一般债券将于下周一（5月18日)公开招标发行;其中置换一般债券308亿元，新增一般债券214亿元；此为今年首批正式公布招标时间的地方政府债。

**地方债全面纳入抵押品**

上述人士表示，地方债利率低，对商业银行、保险公司等债券市场主力吸引力不足，为鼓励银行买债和放贷，央行、财政部等监管层发文允许银行以地方债抵押，则银行直接从财政部、央行等获得低成本资金。

日前，央行货币政策执行报告表示，要针对金融深化和创新发展进一步完善调控模式，疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

央行指出，灵活运用各种货币政策工具，完善中央银行抵押品管理框架。

对于完善抵押品框架管理，浦发银行金融市场部报告称，央行接受商业银行以地方债为抵押对于金融体系稳定和效率提升仍是有益的，这意味着商业银行仅承担低利率地方债的“过手方”，货币政策发挥了“准财政”功能。