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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 19:38 BJT

企业并购：威瑞森通讯将收购AOL，交易价值44亿美元

路透5月12日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications) 宣布将收购美国线上(AOL) ，交易价值约44亿美元，藉此取得AOL的数码广告服务及内容。

收购价每股50美元，与AOL周一收盘价42.59美元相比，溢价幅度17.4%。

AOL股价盘前交易在50.05美元。

这项交易包括承接AOL约3亿美元债务，在公开收购股票后将进行合并，完成后，AOL成为威讯的全资持有子公司。

威讯表示，预计以手头现金及债务提供收购资金。(完)

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