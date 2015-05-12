企业并购：威瑞森通讯将收购AOL，交易价值44亿美元

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月12日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications) 宣布将收购美国线上(AOL) ，交易价值约44亿美元，藉此取得AOL的数码广告服务及内容。
收购价每股50美元，与AOL周一收盘价42.59美元相比，溢价幅度17.4%。
AOL股价盘前交易在50.05美元。
这项交易包括承接AOL约3亿美元债务，在公开收购股票后将进行合并，完成后，AOL成为威讯的全资持有子公司。
威讯表示，预计以手头现金及债务提供收购资金。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。