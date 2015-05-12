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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 20:27 BJT

更新版 1-国际油市：沙特阿拉伯4月原油日产量创纪录新高1,030.8万桶

(新增细节)

* 亚洲及国内需求支持推升产量

* 提供至市场的供应量为每日1,036万桶

路透迪拜5月12日 - 全球最大石油出口国沙特阿拉伯的4月原油产量提升至纪录高位，大量提供给广大亚洲市场、国内电厂及炼厂。

一名波斯湾地区行业消息人士周二向路透表示，沙特4月石油日产量为1,030.8万桶，3月时为1,029万桶。

“这反映了强劲需求，特别是亚洲需求，以及国内夏季石油消费增加，”消息人士称。

石油增产凸显出沙特坚守市场占有率的决心。沙特及其他石油输出国组织(OPEC)成员国一直坚拒为了支撑油价而减产。

沙特增产也凸显出全球需求强劲，这已协助提升炼厂利润率升至数年高位。

消息人士称，4月供应给市场的原油数量为每日1,036万桶。对市场的供应数量与产量之间可能有落差，因为涉及石油运出运入存放地点过程。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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