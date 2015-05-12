更新版 1-国际油市：沙特阿拉伯4月原油日产量创纪录新高1,030.8万桶

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(新增细节)
* 亚洲及国内需求支持推升产量
* 提供至市场的供应量为每日1,036万桶
路透迪拜5月12日 - 全球最大石油出口国沙特阿拉伯的4月原油产量提升至纪录高位，大量提供给广大亚洲市场、国内电厂及炼厂。
一名波斯湾地区行业消息人士周二向路透表示，沙特4月石油日产量为1,030.8万桶，3月时为1,029万桶。
“这反映了强劲需求，特别是亚洲需求，以及国内夏季石油消费增加，”消息人士称。
石油增产凸显出沙特坚守市场占有率的决心。沙特及其他石油输出国组织(OPEC)成员国一直坚拒为了支撑油价而减产。
沙特增产也凸显出全球需求强劲，这已协助提升炼厂利润率升至数年高位。
消息人士称，4月供应给市场的原油数量为每日1,036万桶。对市场的供应数量与产量之间可能有落差，因为涉及石油运出运入存放地点过程。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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