美国热股：Rackspace Hosting第一季营收成长欠佳且遭券商降评

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月12日 - 网路主机托管服务公司Rackspace Hosting 预估的本季营收低于分析师预期，并称美元走强损及该公司第一季营收成长。
据Benzinga.com，摩根士丹利将其评级调降为持股观望(equal-weight)。至少四家券商调降该股目标价，降幅最多5美元，目标价低至50美元。
Rackspace Hosting周二盘初下挫逾15%，周一收报53.13美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。