美国热股：Rackspace Hosting第一季营收成长欠佳且遭券商降评

路透5月12日 - 网路主机托管服务公司Rackspace Hosting 预估的本季营收低于分析师预期，并称美元走强损及该公司第一季营收成长。

据Benzinga.com，摩根士丹利将其评级调降为持股观望(equal-weight)。至少四家券商调降该股目标价，降幅最多5美元，目标价低至50美元。

Rackspace Hosting周二盘初下挫逾15%，周一收报53.13美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)