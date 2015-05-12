国际油市：伊拉克欲以新品位原油推升6月巴士拉原油出口--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月12日 - 知情行业消息人士周二表示，伊拉克计划将6月南部出口原油数量提高至纪录高位，伊拉克首次将石油生产分为两种品位，以解决品质问题。
消息人士称，在6月初步计划中，伊拉克已分配每日310万桶巴士拉原油给买家，以往通常单月总量在每日260-270万桶。
消息人士称，这其中包括6月的每日122万桶新品位原油--巴士拉重质油，为预期数量的近两倍，巴士拉轻质油出口量降至每日193万桶。
伊拉克4月原油出口触及每日308万桶的纪录高位，其中南部出口量每日263万桶。伊拉克希望将日益增加的重质油生产，从南部出口池区隔出来，以稳定巴士拉轻质油的品质。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。