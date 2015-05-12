国际油市：伊拉克欲以新品位原油推升6月巴士拉原油出口--消息

路透新加坡5月12日 - 知情行业消息人士周二表示，伊拉克计划将6月南部出口原油数量提高至纪录高位，伊拉克首次将石油生产分为两种品位，以解决品质问题。

消息人士称，在6月初步计划中，伊拉克已分配每日310万桶巴士拉原油给买家，以往通常单月总量在每日260-270万桶。

消息人士称，这其中包括6月的每日122万桶新品位原油--巴士拉重质油，为预期数量的近两倍，巴士拉轻质油出口量降至每日193万桶。