澳洲经济：保守党政府预算案改打安全牌，寻求恢复民意信心

路透堪培拉5月12日 - 澳洲保守党政府周二兑现承诺，公布一份“毫无意外”的预算案，激进改革措施不多，重点放在承诺重返预算盈余。

澳洲总理阿博特及澳洲国库部长霍基在2014年预算案中，大砍社会福利计划，以抑制赤字，结果大受抨击。

最新预算案强调受民意欢迎的项目，像是中小企业租税减免，增加托儿补助，及立法打击大型跨国企业逃税。

争取预算案通过对阿博特而言至关重要，若获得通过，他将可抵挡住为了打破国会对峙而提前改选的压力。

由于澳洲最大出口收入来源--铁矿石价格大跌，拖累企业获利及薪资，澳洲财政受到打击。

据预算案指出，至2017/18年度的四年期间，约520亿澳元的税收料流失，其中200亿澳元是因为铁矿石价格下跌所致。

政府希望与中国、日本、及韩国达成的新自由贸易协定、澳元走贬、贸易条件改善、及重大天然气项目投产，将协助弥补上述税收损失。

澳洲今年经济成长率预计为2.5%，明年2.75%，2017/18年为3.5%。

澳洲净债务/GDP比例到2016/17年度料升至18%，2025/26年降至7.1%。