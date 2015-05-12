国际油市：亚洲汽油裂解价差触及10个月高位，受需求强劲推升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月12日 - 亚洲汽油裂解价差周二触及每桶14.91美元的10个月高位，受强劲需求推升。
印度斯坦石油公司(HPCL)罕见地买进达52,000吨5月装运汽油，以弥补因国内炼厂岁修而出现的供应短缺。
HPCL和印度石油公司(IOC)已共计买进超过280,000吨3-5月交货的汽油。
亚洲主要汽油进口商Indonesian Pertamina 标购最高达480万桶第三季付运的92辛烷值汽油，5月15日结标。
越南Saigon Petro和Petrolimex亦在市场上标购总计50,000吨5月和6月付运的汽油，分别在5月14日和13日结标。
新加坡现货市场有六笔汽油交易成交，创5月7日以来最高交易量。但无石脑油交易。
亚洲石脑油裂解价差升至每吨92.45美元，为4月30日以来最高，系受中东和澳洲生产受挫的支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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