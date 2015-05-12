国际油市：亚洲汽油裂解价差触及10个月高位，受需求强劲推升

路透新加坡5月12日 - 亚洲汽油裂解价差周二触及每桶14.91美元的10个月高位，受强劲需求推升。

印度斯坦石油公司(HPCL)罕见地买进达52,000吨5月装运汽油，以弥补因国内炼厂岁修而出现的供应短缺。

HPCL和印度石油公司(IOC)已共计买进超过280,000吨3-5月交货的汽油。

亚洲主要汽油进口商Indonesian Pertamina 标购最高达480万桶第三季付运的92辛烷值汽油，5月15日结标。

越南Saigon Petro和Petrolimex亦在市场上标购总计50,000吨5月和6月付运的汽油，分别在5月14日和13日结标。

新加坡现货市场有六笔汽油交易成交，创5月7日以来最高交易量。但无石脑油交易。

亚洲石脑油裂解价差升至每吨92.45美元，为4月30日以来最高，系受中东和澳洲生产受挫的支撑。(完)

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