美国数据：4月预算盈余为1,570亿美元，预估为盈余1,548亿美元

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透华盛顿5月12日 - 美国财政部周二公布，4月预算盈余为1,570亿美元，较上年同期上升47%。
路透访查的分析师预期为盈余1,548亿美元。财政部月度预算报告称，2014年4月预算盈余为1,070亿美元。
美国2015财政年度迄今预算赤字为2,830亿美元，较2014财年同期的3,060亿美元减少了8%。
财政部称，4月预算收入为4,720亿美元，同比增长14%。4月预算支出为3,150亿美元，同比增加3%。(完)
(编译 母红；审校 利棣儿)
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