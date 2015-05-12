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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 02:05 BJT

美国数据：4月预算盈余为1,570亿美元，预估为盈余1,548亿美元

路透华盛顿5月12日 - 美国财政部周二公布，4月预算盈余为1,570亿美元，较上年同期上升47%。

路透访查的分析师预期为盈余1,548亿美元。财政部月度预算报告称，2014年4月预算盈余为1,070亿美元。

美国2015财政年度迄今预算赤字为2,830亿美元，较2014财年同期的3,060亿美元减少了8%。

财政部称，4月预算收入为4,720亿美元，同比增长14%。4月预算支出为3,150亿美元，同比增加3%。(完)

(编译 母红；审校 利棣儿)

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