欧洲汇市：英国数据强劲令英镑升至五个月高位，静待英国央行通胀报告

路透伦敦5月12日 - 英镑周二触及五个月高点，兑美元升穿1.57美元，因此前英国公布的工业生产数据好于预期，支持了该国经济表现好于许多发达国家的看法。

英国国家统计局周二公布，3月工业生产较前月增长0.5%，为2014年9月以来最快，且远高于分析师预估的持平。2月小幅增长0.1%。这引发关于第一季国内生产总值(GDP)可能上修的说法。

英国国家经济社会研究院(NIESR)预料，截至4月的三个月内英国经济成长小幅加快至增长0.4%，年增幅将达2.5%。

英镑兑美元 涨至1.5710美元，为2014年12月中以来最高，在下午交易中下滑至1.5665美元，日内仍上涨0.5%。英镑盘中升穿200日移动均线切入位1.5624，技术分析师认为，英镑收在该水准以上，将是短期利多信号。

“利多英镑的消息继续浮现，”UKForex的企业业务主管Alex Edwards表示，“由于美国利率前景仍然不确定，且英国选举结果可能继续支撑英镑，英镑/美元的中期前景看似乐观。”

欧元兑英镑 削减涨幅，最新报0.71855英镑，数据公布前报0.7223英镑。欧元稍早上涨，追随德国10年期公债收益率的涨势。