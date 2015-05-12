欧洲汇市：英国数据强劲令英镑升至五个月高位，静待英国央行通胀报告

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦5月12日 - 英镑周二触及五个月高点，兑美元升穿1.57美元，因此前英国公布的工业生产数据好于预期，支持了该国经济表现好于许多发达国家的看法。
英国国家统计局周二公布，3月工业生产较前月增长0.5%，为2014年9月以来最快，且远高于分析师预估的持平。2月小幅增长0.1%。这引发关于第一季国内生产总值(GDP)可能上修的说法。
英国国家经济社会研究院(NIESR)预料，截至4月的三个月内英国经济成长小幅加快至增长0.4%，年增幅将达2.5%。
英镑兑美元 涨至1.5710美元，为2014年12月中以来最高，在下午交易中下滑至1.5665美元，日内仍上涨0.5%。英镑盘中升穿200日移动均线切入位1.5624，技术分析师认为，英镑收在该水准以上，将是短期利多信号。
“利多英镑的消息继续浮现，”UKForex的企业业务主管Alex Edwards表示，“由于美国利率前景仍然不确定，且英国选举结果可能继续支撑英镑，英镑/美元的中期前景看似乐观。”
欧元兑英镑 削减涨幅，最新报0.71855英镑，数据公布前报0.7223英镑。欧元稍早上涨，追随德国10年期公债收益率的涨势。
英国央行周一一如预期维持利率不变，且未发布声明。英国央行总裁卡尼定于周三公布有关经济成长及通胀预估的季度报告。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。