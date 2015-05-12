表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为1.000%，投标倍数为3.34

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透华盛顿5月12日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.000 中值 0.969 低值 0.800
价格 100.000000 高值得标比率 69.83% 投标倍数 3.34 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,140,900 总投标 80,099,921,400 竞争性投标得标 23,779,044,500 非竞争性投标得标 71,096,400 FED附加 542,818,700 一级交易商投标 60,561,000,000 一级交易商得标 8,488,042,000 直接投标 5,577,025,000 直接得标 2,759,202,500 间接投标 13,740,800,000 间接得标 12,531,800,000 发行细节 发行日 2015/05/15 到期日 2018/05/15 CUSIP码 912828XA3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。