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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 01:07 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为1.000%，投标倍数为3.34

路透华盛顿5月12日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.000 中值 0.969 低值 0.800

价格 100.000000 高值得标比率 69.83% 投标倍数 3.34 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,140,900 总投标 80,099,921,400 竞争性投标得标 23,779,044,500 非竞争性投标得标 71,096,400 FED附加 542,818,700 一级交易商投标 60,561,000,000 一级交易商得标 8,488,042,000 直接投标 5,577,025,000 直接得标 2,759,202,500 间接投标 13,740,800,000 间接得标 12,531,800,000 发行细节 发行日 2015/05/15 到期日 2018/05/15 CUSIP码 912828XA3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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