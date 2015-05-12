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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 23:42 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.010%，投标倍数为3.95

路透华盛顿5月12日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.010 中值 0.000 低值 0.000 投资 0.010

价格/得标 价格 99.999222 高值得标比率 12.77% 投标倍数 3.95 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,806,200 总投标 157,989,721,200 竞争性投标得标 39,748,406,500 非竞争性投标得标 252,399,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/05/14 到期日 2015/06/11 CUSIP码 912796FQ7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)

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