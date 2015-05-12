全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运价暴涨逾10%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，因海岬型船运价急升。
乾散货运价指数升11个点，或1.9%，至589点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 劲涨71点，或10.76%，报731点，此为1月21日来最高。日均获利攀升448美元，至5,396美元。日均获利攀升448美元，至5,396美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
“海岬型船运价预期将继续温和上升，今年第三季海岬型船运价合约已上升至每日8,100美元，3月初低位为每日6,100美元，Clarkson Capital Markets的Omar Nokta说。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑3点，或0.51%，报583点。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌1点，至327点。超灵便型船指数 升2点，报619点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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