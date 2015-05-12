OPEC月报：OPEC增产令供应过剩持续，尽管需求上升

路透伦敦5月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周二称，尽管原油需求增强和有迹象显示OPEC容许油价下跌以迫使其他原油生产国减产的策略起效，但4月OPEC原油产量进一步增加，市场供应过剩的局面持续。

OPEC周二在月报中，将今年对该组织的原油日需求预估较之前预期上调5万桶，得益于预计非OPEC成员国供应略为下降。

但OPEC月报还表示，根据第二手信息源提供的数据，4月OPEC成员国原油日产量增加1.8万桶，因最大出口国沙特产量创纪录，以及伊拉克和伊朗增产。

OPEC报告称，如果OPEC保持4月的原油生产速度，预料今年日原油供应过剩将达152万桶，与上月数据反映出的供应过剩规模一致。(完)