OPEC月报：OPEC增产令供应过剩持续，尽管需求上升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦5月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周二称，尽管原油需求增强和有迹象显示OPEC容许油价下跌以迫使其他原油生产国减产的策略起效，但4月OPEC原油产量进一步增加，市场供应过剩的局面持续。
OPEC周二在月报中，将今年对该组织的原油日需求预估较之前预期上调5万桶，得益于预计非OPEC成员国供应略为下降。
但OPEC月报还表示，根据第二手信息源提供的数据，4月OPEC成员国原油日产量增加1.8万桶，因最大出口国沙特产量创纪录，以及伊拉克和伊朗增产。
OPEC报告称，如果OPEC保持4月的原油生产速度，预料今年日原油供应过剩将达152万桶，与上月数据反映出的供应过剩规模一致。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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