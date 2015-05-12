EIA月报：EIA下调今明两年美国原油产量增长预估

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约5月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周二下调今明两年的美国原油日产量增长预估，因油价下跌和原油探勘活动减少。
EIA在月报中，将美国2015年原油日产量增长预估从55万桶下调至53万桶，将明年原油日产量增长预估从8万桶下调至2万桶。
EIA将今年美国原油日需求增长预估上调至34万桶，上月预估为33万桶。EIA将明年美国原油日需求增长预估从9万桶下调至7万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。