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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 00:52 BJT

EIA月报：EIA下调今明两年美国原油产量增长预估

路透纽约5月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周二下调今明两年的美国原油日产量增长预估，因油价下跌和原油探勘活动减少。

EIA在月报中，将美国2015年原油日产量增长预估从55万桶下调至53万桶，将明年原油日产量增长预估从8万桶下调至2万桶。

EIA将今年美国原油日需求增长预估上调至34万桶，上月预估为33万桶。EIA将明年美国原油日需求增长预估从9万桶下调至7万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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