金属期市：期铜上涨，因美元下跌助力

* 期铝升幅将可能受限

* 关注中国周三公布工业生产数据

路透伦敦5月12日 - 期铜周二触及一周高位，受助于美元走弱和油价上涨，市场等待全球最大铜消费国中国公布反映需求力道的数据。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨逾1%，报每吨6,440美元，周一买盘最后报每吨6,360美元。期铜盘中升至5月5日来最高6,459美元。自3月中来，期铜上涨逾10%。

“美元下跌为期铜提供支撑，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson说，“市场在等待反映中国经济走向，以及是否需要出台进一步刺激举措的线索。”

当美元下跌，美元计价的商品对非美国企业来说较便宜。

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

中国是否需求出台更多刺激举措，将视乎工业生产等数据的表现。该数据将在周三公布，预料较上年同期上升6%。

“(工业生产)很可能再次不及预期，”INTL FCStone在报告中说。

期铝 收盘时没有成交，买盘最后报每吨1,895美元，高于周一最后买入价1,878美元。不过，期铝价格升幅将可能受限，因供应上升，部份原因是中国和中东增产。

期铅 稍早触及1,995美元，追平4月16日低位，但尾盘收高超过2%，报2,055美元，周一收报2,010美元。

期锌 盘中跌至2,286美元，为4月29日来最低，周二买盘最后报2,356美元，较周一的2,305美元上涨逾2%。

期镍 从周一的14,280美元升至14,345美元。期锡 从周一的15,800美元上涨至15,900美元。(完)

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