版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 13日 星期三 05:31 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小升，USDA报告基本中性

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨，
盘中交投震荡，交易商称美国农业部(USDA)公布的供需报告基本中性。
    
    USDA对2014/15年美国玉米结转库存的预估低于分析师的平均预期，
对全球库存的预估高于分析师平均预期。USDA预计，美国玉米单产为每英
亩166.8蒲式耳，略低于分析师预期。
    
    在周二中午USDA公布供需报告后，CBOT玉米期货升至日内高位。
    
    美国玉米种植进度较快和全球玉米供应充裕，继续令CBOT玉米期货承
压。   
　　7月玉米合约 涨1/2美分，报3.61美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为155,459口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    



 (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐