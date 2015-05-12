芝加哥期市：CBOT玉米期货小升，USDA报告基本中性

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨， 盘中交投震荡，交易商称美国农业部(USDA)公布的供需报告基本中性。 USDA对2014/15年美国玉米结转库存的预估低于分析师的平均预期， 对全球库存的预估高于分析师平均预期。USDA预计，美国玉米单产为每英 亩166.8蒲式耳，略低于分析师预期。 在周二中午USDA公布供需报告后，CBOT玉米期货升至日内高位。 美国玉米种植进度较快和全球玉米供应充裕，继续令CBOT玉米期货承 压。 7月玉米合约 涨1/2美分，报3.61美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为155,459口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)