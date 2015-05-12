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市场报道 | 2015年 5月 13日 星期三 05:30 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至一个月低位，受USDA库存预估拖累

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月美国大豆期货周
二下跌至近一个月最低，交易商称，因美国政府报告中对美国和全球大豆
库存的预估高于市场预期。
    
    美国农业部(USDA)预计，2015/16年末美国大豆结转库存将膨胀至5亿
蒲式耳，如果实现，将创九年高位，高于2014/15年末美国大豆结转库存3
.5亿蒲式耳。
    
    USDA预期，2015/16年全球大豆结转库存将为9,622万吨，高于市场平
均预期的9,517万吨，且高于2014/15年末的8,554万吨。    
    
    7月大豆期货合约 收低18-1/2美分，报每蒲式耳9.55-1/2美元。
    
    7月豆粕合约 收挫6.8美元，报每短吨303.4美元。7月豆油合约
 跌0.22美分，报32.97美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为263,883口，豆粕为113,044口，豆油为10
8,926口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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