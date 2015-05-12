芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至一个月低位，受USDA库存预估拖累

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月美国大豆期货周 二下跌至近一个月最低，交易商称，因美国政府报告中对美国和全球大豆 库存的预估高于市场预期。 美国农业部(USDA)预计，2015/16年末美国大豆结转库存将膨胀至5亿 蒲式耳，如果实现，将创九年高位，高于2014/15年末美国大豆结转库存3 .5亿蒲式耳。 USDA预期，2015/16年全球大豆结转库存将为9,622万吨，高于市场平 均预期的9,517万吨，且高于2014/15年末的8,554万吨。 7月大豆期货合约 收低18-1/2美分，报每蒲式耳9.55-1/2美元。 7月豆粕合约 收挫6.8美元，报每短吨303.4美元。7月豆油合约 跌0.22美分，报32.97美分。 今日CBOT大豆预估成交量为263,883口，豆粕为113,044口，豆油为10 8,926口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)