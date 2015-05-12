USDA月报：5月12日美国农作物主要信息

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2013/14 2014/15 2015/16
实际值 预估 5月 大豆 种植(百万英亩) 76.8 83.7 84.6 收割(百万英亩) 76.3 83.1 83.7 单产(蒲式耳/英亩) 44.0 47.8 46.0 产量 3,358 3,969 3,850 压榨 1,734 1,805 1,825 出口 1,647 1,800 1,775 年末库存 92 350 500 豆油(百万磅) 产量 20,130 20,625 21,095 出口 1,877 1,900 2,000 年末库存 1,165 1,240 1,410 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 40,685 43,400 43,325 出口 11,550 12,800 11,750 年末库存 250 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2013/14 2014/15 2015/16
实际值 预估 5月预估 种植(百万英亩) 56.2 56.8 55.4 收割(百万英亩) 45.3 46.4 48.0 单产(蒲式耳/英亩) 47.1 43.7 43.5 产量 2,135 2,026 2,087 出口 1,176 860 925 年末库存 590 709 793 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2013/14 2014/15 2015/16
实际值 预估 5月预估 种植(百万英亩) 95.4 90.6 89.2 收割(百万英亩) 87.5 83.1 81.7 单产(蒲式耳/英亩) 158.1 171.0 166.8 产量 13,829 14,216 13,630 出口 1,917 1,825 1,900 年末库存 1,232 1,851 1,746(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。