纽约期市：ICE期棉下跌，USDA报告维持美国棉花出口预估不变

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约5月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至近一周最低水准，尽管本季迄今美国棉花出口销售强劲，但美国政府报告并没有上调对2014/15作物年度美国棉花出口预估。
“这给市场造成的冲击最大，”Risk Analytics独立棉花交易商和顾问Louis Rose说，“美国出口的焦点将仍然在美国旧作棉花，因它将影响美国新作棉花的销售。”
ICE-7月棉花期货 收低0.37美分，或0.6%，报每磅65.02美分，盘中跌至5月6日来最低64.57美分。
美国农业部(USDA)在月度供需报告中称，预期美国棉花出口将为1,070万包(每包480磅)，且预计年末库存为440万包，和上月USDA供需报告持平。
美国农业部预计，2015/16年全球棉花库存将为1.0629亿包，低于之前一年所创的纪录高位，但高于路透调查显示市场平均预期的1.0575亿包。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。