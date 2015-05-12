纽约期市：ICE期棉下跌，USDA报告维持美国棉花出口预估不变

路透纽约5月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至近一周最低水准，尽管本季迄今美国棉花出口销售强劲，但美国政府报告并没有上调对2014/15作物年度美国棉花出口预估。

“这给市场造成的冲击最大，”Risk Analytics独立棉花交易商和顾问Louis Rose说，“美国出口的焦点将仍然在美国旧作棉花，因它将影响美国新作棉花的销售。”

ICE-7月棉花期货 收低0.37美分，或0.6%，报每磅65.02美分，盘中跌至5月6日来最低64.57美分。

美国农业部(USDA)在月度供需报告中称，预期美国棉花出口将为1,070万包(每包480磅)，且预计年末库存为440万包，和上月USDA供需报告持平。

美国农业部预计，2015/16年全球棉花库存将为1.0629亿包，低于之前一年所创的纪录高位，但高于路透调查显示市场平均预期的1.0575亿包。(完)

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