全球金市：美元和股市下挫带动黄金上涨1%，关注公债收益率

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 美元走弱，支撑金价
* 担心希腊可能耗尽现金
* 美国公债收益率升至六个月高位
路透纽约/伦敦5月12日 - 金价周二上升最多1%，受助于全球债市遭抛售令美元和欧洲股市走低，但实质收益率上扬抑制黄金留守在每盎司1,200美元以下。
现货金 盘中触及每盎司1,196.60美元的日内高位，在1900 GMT，上涨0.8%，报每盎司1,193.35美元。
美国6月期金 收涨9.40美元，报每盎司1,192.40美元。
美元指数 下滑0.5%，扶助支撑金价。美国10年期公债收益率升至六个月高位，报2.3%以上。
欧洲股市大跌，扶助金价。
“今日美元走弱、股市下跌而公债收益率上升，两个利好因素盖过一个不利因素，金市因此上涨，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。
投资者也关注希腊情况。希腊央行一名官员表示，希腊用光了一个国际货币基金组织(IMF)的紧急帐户资金，以支付给IMF到期的7.5亿欧元款项。此举虽然让希腊免于违约，但凸显出希腊财务严峻程度。
现货银 上涨1.6%，报每盎司16.55美元。现货铂金 涨0.7%，报每盎司1,128.99美元。现货钯金 上扬0.9%，报每盎司784.60美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
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