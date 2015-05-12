全球金市：美元和股市下挫带动黄金上涨1%，关注公债收益率

路透纽约/伦敦5月12日 - 金价周二上升最多1%，受助于全球债市遭抛售令美元和欧洲股市走低，但实质收益率上扬抑制黄金留守在每盎司1,200美元以下。

“今日美元走弱、股市下跌而公债收益率上升，两个利好因素盖过一个不利因素，金市因此上涨，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。

投资者也关注希腊情况。希腊央行一名官员表示，希腊用光了一个国际货币基金组织(IMF)的紧急帐户资金，以支付给IMF到期的7.5亿欧元款项。此举虽然让希腊免于违约，但凸显出希腊财务严峻程度。