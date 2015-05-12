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市场报道 | 2015年 5月 13日 星期三 04:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.2%，Nasdaq指数下降0.35%

路透纽约5月12日 - 美国股市周二收跌，因全球公债收益率近期攀升，令原本担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终将升息的投资者更为不安。

道琼工业指数 收跌36.94点，或0.2%，至18,068.23点；标准普尔500指数 回落6.21点，或0.29%，至2,099.12点；Nasdaq指数 收挫17.38点，或0.35%，至4,976.19点。(完)

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