国际油市：API称美国最近一周原油库存减少200万桶，预估为增加38.6万桶

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约5月12日 - 美国石油协会(API)周二公布，最新一周美国原油、汽油和馏分油库存全部减少。
API公布，截至5月8日当周美国原油库存减少200万桶，至4.819亿桶。分析师预估为增加38.6万桶。API称，库欣库存减少82.7万桶。
最新一周汽油库存减少160万桶，路透调查显示分析师预估为增加40万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。