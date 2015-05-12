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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 04:47 BJT

国际油市：API称美国最近一周原油库存减少200万桶，预估为增加38.6万桶

路透纽约5月12日 - 美国石油协会(API)周二公布，最新一周美国原油、汽油和馏分油库存全部减少。

API公布，截至5月8日当周美国原油库存减少200万桶，至4.819亿桶。分析师预估为增加38.6万桶。API称，库欣库存减少82.7万桶。

最新一周汽油库存减少160万桶，路透调查显示分析师预估为增加40万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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