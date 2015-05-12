韩国数据：4月进口物价同比降幅和3月一致，连续第32个月下降

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
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路透首尔5月13日 - 韩国央行周三公布的数据显示，4月进口物价同比降幅和3月一致，低通胀使央行得以维持其扩张性货币政策。
韩国央行称，4月以韩元计进口物价较上年同期下降17.1%，为连续第32个月下降，和3月降幅一致。
4月原材料及半成品价格同比分别下降33.8%和10.3%，继续拖累进口物价下跌，如3月时一样。
4月以韩元计进口物价较前月下滑2.4%，为连续第二个月下跌，因韩元上涨，韩元兑美元在上月攀升逾3%。
4月以韩元计出口物价较上年同期下跌6.1%，略小于3月6.8%的同比跌幅。
4月出口物价较前月下跌2.0%，结束之前连续两个月上升的势态。
以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
*4月 3月 2月 1月 12月
进口物价
较上年同期(%) -17.1 -17.1 -17.8 -19.4 -13.0
较上月(%) -2.4 0.3 2.8 -7.5 -5.1
出口物价
较上年同期(%) -6.1 -6.8 -8.1 -8.6 -4.4
较上月(%) -2.0 0.9 1.3 -4.3 -2.6
*有待修订(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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