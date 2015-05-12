美国股市：收低，因对全球债市的忧虑加重

* 美国线上(AOL)升至15个月高位，因威瑞森通讯以44亿美元收购该公司

* 美国10年期公债收益率触及六个月高位后下滑

* 全球公债收益率上升将可能导致企业扩充业务的成本增加

* 道指下跌0.2%，标普500指数下滑0.29%，Nasdaq指数跌0.35%

路透纽约5月12日 - 美国股市周二收跌，因全球公债收益率近期不断攀升，令原本担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终将升息的投资者的忧虑加重。

美国公债收益率触及六个月高位后小幅回落，令美国股市在大跌后缩减跌幅。

近期美国公债和德债收益率意外急升，连日来让美股投资者感到不安。

“短期而言，股市被利率牵制，”Plimsoll Mark Capital董事总经理Jim Awad说，“利率攀升的程度不足以促使美联储加以控制，金融市场状况收紧，这是人们不愿看到的。”

指标美国10年期公债 收益率稍早触及11月中来最高水准，之后略为回落。美国公债收益率持续处于高位，意味着借贷成本上升，这将导致公司扩充业务的成本增加。

而此时投资者正在为美联储何时开始升息而纠结。

道琼工业指数 收跌36.94点，或0.2%，至18,068.23点；标准普尔500指数 回落6.21点，或0.29%，至2,099.12点；Nasdaq指数 收挫17.38点，或0.35%，至4,976.19点。

Awad称，如果借贷成本最终上升至足以威胁美国经济复苏的程度，美联储可使用的政策选项非常有限，因为目前美国利率已接近零。

在利率不确定性不断增强之际，标普500指数市盈率已接近17倍，高于10年平均市盈率中值15倍。

美国线上(AOL) 暴涨18.62%，收报50.52美元，此前威瑞森通讯(Verizon Communications) 宣布将收购美国线上，交易价值约44亿美元。 威瑞森通讯股价跌0.36%。

苹果 下滑0.36%，对Nasdaq指数和标普500指数的拖累最大。

标普500指数10大类股中有八类收低，材料类指数 下挫1.03%，跌幅居前。

标普能源指数 上涨0.44%，因油价上升约3%，受美元走弱和也门战事提振。

水和空气过滤器制造商Pall Corp 暴涨19.44%，此前华尔街日报报导，该公司处于竞价出售的最后阶段。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约59亿股，低于过去五日日均成交量68亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,679和1,367家，比率为1.23:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,556和1,187家，比率为1.31:1。

有4只标普500指数成份股触及52周新高，6只成份股触及新低。有59只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，60只触及新低。(完)