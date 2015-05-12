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市场报道 | 2015年 5月 13日 星期三 06:29 BJT

《美国重要政经日程》--5月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部发布全球稻米价格周报

1230 - 劳工部公布4月进出口价格

1230 - 商务部公布4月零售销售数据

1400 - 商务部公布3月企业库存

1430 - 能源资料协会(EIA)公布石油库存及产出周报

-- - 美国铁路协会公布主要铁路流量周报

1700 - 财政部出售10年期债券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 张荻)

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