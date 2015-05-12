日韩经济指标预测--5月13日-5月20日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月11日当周 5月13日(三) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 52.2 2350 日本外国债券投资(亿日圆) 一周 -- 1,853 外国投资日本股票(亿日圆) -- 8,210 5月14日(四) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +8.6% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 4月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -2.1% +0.7% 5月15日(五) 0300 日本汤森路透/益普索消费者信心指数 5月 -- 44.37 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 41.7 0000 韩国出口(较上年同期) 4月修正值 -- -8.1% 进口(较上年同期) -- -17.8% 贸易收支(亿美元) -- 顺差85 -- 韩国央行指标利率 5月 -- 1.75% 5月17日(日) 2350 日本机械订单(较前月) 3月 -- -0.4% (较上年同期) -- +5.9% 5月18日当周 5月18日(一) 0430 日本工业生产 3月修正值 -- -0.3% 产能利用率(较前月) -- -3.2% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- -0.1% (较上年同期) -- -3.7% 5月19日(二) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.4% (环比年率) +1.5% +1.5% GDP民间消费(较前季) +0.2% +0.5% GDP资本支出(较前季) +0.8% -0.1% GDP外部需求(较前季) -0.1% +0.2% 5月20日(三) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。