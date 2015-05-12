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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 06:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 42.95 -0.93 -2.12 1225693

搜狐 67.49 -0.36 -0.53 962062

网易 127.75 -1.14 -0.88 567616

百度 189.97 -0.87 -0.45 3720808

台湾

台湾积体电路 24.38 +0.01 +0.04 2828140

联电 2.17 -0.02 -0.91 229733

日月光 7.12 -0.01 -0.14 260714

矽品精密 7.94 -0.05 -0.63 478730

和信超媒体 0.79 +0.00 +0.00 347228

友达 4.86 -0.08 -1.62 125316

中华电信 32.28 +0.09 +0.28 26270

台湾国际航电 45.94 -0.78 -1.67 878315

香港

中国移动 68.47 -0.46 -0.67 229233

中国联通 17.93 -0.35 -1.91 161023

中国电信 71.52 +0.13 +0.18 19227

中芯国际 5.28 -0.14 -2.58 6855

电讯盈科 6.49 -0.13 -1.96 192

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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