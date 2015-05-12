《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月12日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 42.95 -0.93 -2.12 1225693
搜狐 67.49 -0.36 -0.53 962062
网易 127.75 -1.14 -0.88 567616
百度 189.97 -0.87 -0.45 3720808
台湾
台湾积体电路 24.38 +0.01 +0.04 2828140
联电 2.17 -0.02 -0.91 229733
日月光 7.12 -0.01 -0.14 260714
矽品精密 7.94 -0.05 -0.63 478730
和信超媒体 0.79 +0.00 +0.00 347228
友达 4.86 -0.08 -1.62 125316
中华电信 32.28 +0.09 +0.28 26270
台湾国际航电 45.94 -0.78 -1.67 878315
香港
中国移动 68.47 -0.46 -0.67 229233
中国联通 17.93 -0.35 -1.91 161023
中国电信 71.52 +0.13 +0.18 19227
中芯国际 5.28 -0.14 -2.58 6855
电讯盈科 6.49 -0.13 -1.96 192
(完)
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