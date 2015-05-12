《焦点》美参议院投票阻止讨论快速通道法案，奥巴马贸易计划遭打击

麦康奈尔目前面临艰难抉择，要决定是否向民主党的要求屈服，如果这样，那么就会在参众两院失去一些共和党人的支持。

Wyden说，四项议案捆绑在一起，将“结束1990年代的北美自由贸易协定(NAFTA)条款”，并有利创造就业。

白宫发言人欧内斯特对这一天的情况轻描淡写，指其“程序混乱”，称白宫将继续努力推进立法。

尽管白宫力争快速赢得民主党的支持，但只有一位民主党人士--特拉华州参议员Tom Carper支持这一举措。

参议院共和党人士投票让该议案通过第一次考验。但麦康奈尔在最后关键时刻投下反对票，这样未来这项议案还将卷土重来。

共和党参议员Orrin Hatch周二表示，参议院可能需要一两天才会制定一个新的计划，推进快速通道贸易促进授权。他表示，计划就民主党希望通过的四项贸易议案进行四次投票。 (完) (编译 王丽鑫/徐文焰/李爽/戴素萍/龚芳)