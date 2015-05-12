《美国上市公司业绩公布日程表》--5月13日至5月20日

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
汤森路透5月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 5月13日 AMC Q3 2015 思科(Cisco Systems) 5月13日 BMO Q1 2015 梅西百货(Macy's) 5月13日 BMO Q4 2015 Precision Castparts 5月13日 BMO Q4 2015 Ralph Lauren 5月14日 AMC Q2 2015 应用材料 5月14日 AMC Q1 2015 Nordstrom 5月14日 BMO Q1 2015 Kohl's 5月14日 AMC Q4 2015 赛门铁克 5月18日 AMC Q2 2015 安捷伦科技 5月19日 AMC Q1 2016 Urban Outfitters Inc 5月19日 AMC Q2 2015 Analog Devices Inc 5月19日 AMC Q1 2016 Autodesk Inc 5月19日 BMO Q1 2015 家得宝(Home Depot) 5月19日 BMO Q1 2016 TJX Companies Inc 5月19日 11:00 Q1 2016 沃尔玛(Wal-Mart) 5月20日 AMC Q1 2016 Salesforce.com Inc 5月20日 BMO Q2 2015 Hormel Foods Corp 5月20日 AMC Q1 2015 L Brands Inc 5月20日 BMO Q1 2015 Lowe's Companies Inc 5月20日 AMC Q4 2015 NetApp, Inc. 5月20日 BMO Q1 2015 Staples Inc 5月20日 BMO Q1 2015 Target Corp 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。