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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 07:12 BJT

表格：韩国4月经季节调整失业率为3.7%，与上月持平

路透首尔5月13日 - 韩国统计局周三公布的数据显示，韩国4月经季
节调整的失业率为3.7%，3月为3.7%。

    下表为韩国就业数据细目：
                                   4月      3月
    劳动力人口(千人)              +239     +390
      就业人口(千人)              +216     +338
      失业人口(千人)               +23      +52
    失业率(未经季节调整，%)        3.9      4.0
          (经季节调整，%)          3.7      3.7(完)
    
  
 (编译 王颖；审校 杜明霞)

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