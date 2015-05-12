表格：韩国4月经季节调整失业率为3.7%，与上月持平

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透首尔5月13日 - 韩国统计局周三公布的数据显示，韩国4月经季 节调整的失业率为3.7%，3月为3.7%。 下表为韩国就业数据细目： 4月 3月 劳动力人口(千人) +239 +390 就业人口(千人) +216 +338 失业人口(千人) +23 +52 失业率(未经季节调整，%) 3.9 4.0 (经季节调整，%) 3.7 3.7(完) (编译 王颖；审校 杜明霞)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。