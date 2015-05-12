表格：韩国4月经季节调整失业率为3.7%，与上月持平

路透首尔5月13日 - 韩国统计局周三公布的数据显示，韩国4月经季 节调整的失业率为3.7%，3月为3.7%。 下表为韩国就业数据细目： 4月 3月 劳动力人口(千人) +239 +390 就业人口(千人) +216 +338 失业人口(千人) +23 +52 失业率(未经季节调整，%) 3.9 4.0 (经季节调整，%) 3.7 3.7(完) (编译 王颖；审校 杜明霞)