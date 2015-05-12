中国新债：江苏省522亿元一般债券下周一招标，今年首批地方债靴子落地

路透上海5月13日 - 中国此前推迟发行的今年首批地方政府债终于破冰前行。江苏省财政厅周二晚发布公告称，今年首批522亿元人民币省政府一般债券将于下周一（5月18日)公开招标发行;其中置换一般债券308亿元，新增一般债券214亿元；此为今年首批正式公布招标时间的地方政府债。

此前，原定4月23日招标的江苏省今年首批地方政府债推迟发行，但未明确具体原因。

刊登在中国债券信息网的通知指出，本次地方债券招标时间为5月18日下午2：00-2:40,全部采用单一价格荷兰式招标方式，期限包括三年、五年、七年及10年，规模分别为104.4亿元、156.6亿元、156.6亿元及104.4亿元。

该期债利息按年支付，每年5月19日支付利息，5月19日开始发行并计息，5月21日发行结束；发行手续费为承销面值的千分之一。

此外，公告还指出，投标标位变动幅度为0.01%，主承销商最低、最高投标限额分别为每期债券发行量的15%和30%。

据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。

而尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部3月已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。