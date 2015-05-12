金砖国家：5月12日股汇市收盘纵览

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透5月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月12日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.67%或6.99点，报1,029.03点。
中国股市：沪综指收升1.6%连续三日上扬，能源电力板块领涨
中国汇市：人民币微收升交投清淡，观望气氛浓厚成交量再创年内新低
香港股市：恒生指数收低1.1%，受银行和地产类股跌势拖累
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巴西股市：指标Bovespa指数 收低0.71%，报56,792.05点。铁矿石厂商淡水河谷 温和下跌，抵消了私立大学运营商Kroton Educacional SA 的强劲涨势。
巴西汇市：拉美货币全线走强，因德债收益率上涨打压美元普遍下跌。巴西雷亚尔扳回上日部分跌幅，兑美元 收报3.0186/95雷亚尔，上日报3.0520/25。
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南非股市：受权重股SABMiller 拖累下滑，该公司本周料将公布全年获利小幅下降。指标Top-40指数 收低0.5%至47,869点，大盘All-share股指 收低0.4%报53,934点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因南非制造业数据意外强劲
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印度股市：下挫逾2%，回吐过去两日的多数涨幅，各板块普遍下跌，因担忧或将进一步推迟关键的土地并购和税制改革。指标BSE指数 收低2.29%报26,877.48点，NSE指数 跌2.38%，报8,126.95点。
印度汇市：印度卢比兑美元 走贬至64.2050/2100，外资银行美元买需以及当地股市疲弱令卢比承压。周一卢比收盘报63.85/86。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨1.01%，报1,070.190点；MSCI明晟俄罗斯指数 上升2.44%，报583.61点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值2.12%至49.958卢布；卢布兑欧元 亦升2.14%至56.000卢布。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。