中国企业：小米推出活期宝，进军互联网金融市场

路透北京5月12日 - 中国智能手机厂商小米公司周一推出货币市场基金，涉足中国火热的互联网金融领域，与科技巨擘阿里巴巴 和腾讯控股 等公司展开竞争。

小米推出的个人理财产品“活期宝”，将提供高于传统中资银行存款利率的收益水平，可通过小米手机捆绑的一款应用程式购买。

小米表示，这是它与中国最大财富管理公司之一--易方达基金管理公司合作推出的服务，并将在不久的将来扩大至个人信贷和证券经纪领域。

小米推出这只货币市场基金最近的年化收益率为4.5%。根据国际数据公司(IDC)的数据，小米是2015年第一季度中国第二大受欢迎的手机制造商，仅次于苹果公司。

推出活期宝，使小米与阿里巴巴、腾讯和百度 这些互联网巨头同台竞争；这些网络巨擘在仅仅两年之内就颠覆了中国的金融服务市场。

阿里巴巴2013年推出余额宝时表示，2014年末管理资产总额已达5,780亿元人民币(930亿美元)，可与美国先锋集团(Vanguard Group)这样的基金媲美。