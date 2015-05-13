中国企业：小米推出活期宝，进军互联网金融市场

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月12日 - 中国智能手机厂商小米公司周一推出货币市场基金，涉足中国火热的互联网金融领域，与科技巨擘阿里巴巴 和腾讯控股 等公司展开竞争。
小米推出的个人理财产品“活期宝”，将提供高于传统中资银行存款利率的收益水平，可通过小米手机捆绑的一款应用程式购买。
小米表示，这是它与中国最大财富管理公司之一--易方达基金管理公司合作推出的服务，并将在不久的将来扩大至个人信贷和证券经纪领域。
小米推出这只货币市场基金最近的年化收益率为4.5%。根据国际数据公司(IDC)的数据，小米是2015年第一季度中国第二大受欢迎的手机制造商，仅次于苹果公司。
推出活期宝，使小米与阿里巴巴、腾讯和百度 这些互联网巨头同台竞争；这些网络巨擘在仅仅两年之内就颠覆了中国的金融服务市场。
阿里巴巴2013年推出余额宝时表示，2014年末管理资产总额已达5,780亿元人民币(930亿美元)，可与美国先锋集团(Vanguard Group)这样的基金媲美。
腾讯表示，2014年推出的理财通产品，目前管理的资产总额为1,000亿元人民币。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
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