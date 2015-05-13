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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 08:08 BJT

中国利率：降息符合预期，有利于实现政府目标--穆迪

路透5月12日 - 债信评级机构穆迪针对中国人民银行宣布降息并调整利率浮动上限后，发布声明称：

* 中国人民银行最近的降息行动符合外界预期，即随着改革与再平衡进程的推进，该国经济增长将有节制地放慢

* 预期货币政策仍有利于实现中国政府制定的目标，而且鉴于实质利率水平，仍为进一步放松货币政策留出空间

* 对中国银行业而言，连续降息和扩大利率浮动上限将继续令净息差承压

* 认为进一步放开存款利率，将增强中国银行业者稳定其存款基础的能力。(完)
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