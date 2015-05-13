日本数据：3月经常帐盈余2.8万亿日圆，高于预估

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透东京5月13日 - 日本财务省周三公布，3月经常帐连续第九个月 录得盈余，因疲弱日圆提高了海外投资收入，加上油价下跌帮助贸易收支 转为顺差. 数据显示，3月经常帐盈余为2.795万亿日圆(233.3亿美元)，路透调 查分析师的预估中值为盈余2.06万亿日圆。 浏览完整表格，请参看日本财务省网站： here(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。