版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 08:02 BJT

日本数据：3月经常帐盈余2.8万亿日圆，高于预估

路透东京5月13日 - 日本财务省周三公布，3月经常帐连续第九个月
录得盈余，因疲弱日圆提高了海外投资收入，加上油价下跌帮助贸易收支
转为顺差.

    
    数据显示，3月经常帐盈余为2.795万亿日圆(233.3亿美元)，路透调
查分析师的预估中值为盈余2.06万亿日圆。
    
    浏览完整表格，请参看日本财务省网站：
    here(完)
    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐