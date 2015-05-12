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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 07:55 BJT

日本数据：4月银行放款余额较上年同期增长2.6%--央行

路透东京5月13日 - 日本央行周三表示，日本4月银行放款余额较上
年同期增长2.6%。
    
    包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为489.01兆(万亿)日圆
(4.08兆美元)。
    
    以下为银行放款数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值
可能已修正)：
    
                               4月     3月      2月
    含信金银行                +2.6     +2.6     +2.5
    不含信金银行              +2.7     +2.6     +2.6
    
    (*) 为修正值
    
    参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为
    here
  (完)
  
 (编译 李爽  审校 龚芳)

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