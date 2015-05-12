日本数据：4月银行放款余额较上年同期增长2.6%--央行

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透东京5月13日 - 日本央行周三表示，日本4月银行放款余额较上 年同期增长2.6%。 包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为489.01兆(万亿)日圆 (4.08兆美元)。 以下为银行放款数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值 可能已修正)： 4月 3月 2月 含信金银行 +2.6 +2.6 +2.5 不含信金银行 +2.7 +2.6 +2.6 (*) 为修正值 参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为 here (完) (编译 李爽 审校 龚芳)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。