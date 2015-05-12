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政策信息 | 2015年 5月 13日 星期三 07:57 BJT

全球贸易：美国贸易授权法案遇阻将推迟达成TPP--新西兰贸易部长

路透惠灵顿5月13日 - 新西兰贸易部长格罗泽周三表示，美国快速通道贸易授权法案通过受阻令人担忧，将会推迟跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的达成。

美国参议院民主党周二阻挡了对可能促进达成亚太贸易协议的“快速通道”贸易授权法案的讨论，对总统奥巴马的贸易计划造成重大打击。

格罗泽称，美国政府获得贸易促进授权，对达成TPP至关重要。

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