全球商品：竞争对手过度供应的策略使矿业陷入信心危机--嘉能可CEO

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伦敦5月12日 - 矿业和大宗商品交易巨头嘉能可的执行长格拉森博格周二表示，其竞争对手无视需求情况过度供应市场的策略已打击了矿业的信誉，并使该行业陷入信心危机。
格拉森博格多次批评必和必拓 和力拓 等同行，指责他们向市场大量供应新的低成本铁矿石。批评人士称，这些新供应导致铁矿石价格进入下降螺旋。
“矿业正在遭受信心危机，”他在巴塞罗那一次投资者会议上发言称，“无视需求情况过度供应正在损害该行业的信誉。”
他说，矿业是过去12个月表现最糟糕的行业，大宗商品价格、股票估值和信用评级均受到影响。投资支出也下降，目前的水平较2012年高峰减少了600亿美元左右。
铁矿石、石油、镍和动力煤是去年受到打击最严重的大宗商品。虽然嘉能可的铁矿石业务并不是很大，但该公司是全球最大的动力煤出口商，而且拥有庞大的镍和石油业务。
相对于铁矿石、煤炭和石油等大宗商品，嘉能可对铜和铝等基本金属的前景更加乐观。
嘉能可预计2015年铝需求将增加7%，而动力煤和石油需求将仅增长1%，铁矿石需求今年将下降1%。
该公司承诺，不会通过加剧供应过剩来“蚕食”市场份额，嘉能可在3月份表示，在部分业务减产后，该公司2015年煤炭产量将下降约6%。
不过，嘉能可第一季度煤炭产量较上年同期增长了4%。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率