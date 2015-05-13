全球商品：竞争对手过度供应的策略使矿业陷入信心危机--嘉能可CEO

路透伦敦5月12日 - 矿业和大宗商品交易巨头嘉能可的执行长格拉森博格周二表示，其竞争对手无视需求情况过度供应市场的策略已打击了矿业的信誉，并使该行业陷入信心危机。

格拉森博格多次批评必和必拓 和力拓 等同行，指责他们向市场大量供应新的低成本铁矿石。批评人士称，这些新供应导致铁矿石价格进入下降螺旋。

“矿业正在遭受信心危机，”他在巴塞罗那一次投资者会议上发言称，“无视需求情况过度供应正在损害该行业的信誉。”

他说，矿业是过去12个月表现最糟糕的行业，大宗商品价格、股票估值和信用评级均受到影响。投资支出也下降，目前的水平较2012年高峰减少了600亿美元左右。

铁矿石、石油、镍和动力煤是去年受到打击最严重的大宗商品。虽然嘉能可的铁矿石业务并不是很大，但该公司是全球最大的动力煤出口商，而且拥有庞大的镍和石油业务。

相对于铁矿石、煤炭和石油等大宗商品，嘉能可对铜和铝等基本金属的前景更加乐观。

嘉能可预计2015年铝需求将增加7%，而动力煤和石油需求将仅增长1%，铁矿石需求今年将下降1%。

该公司承诺，不会通过加剧供应过剩来“蚕食”市场份额，嘉能可在3月份表示，在部分业务减产后，该公司2015年煤炭产量将下降约6%。