美国FED：美联储推迟升息的能力目前“更为有限”--旧金山联储总裁

路透纽约5月12日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，相比快速收紧货币政策的能力，美联储推迟初次加息以规避经济冲击的能力目前显得“更为有限”。

威廉姆斯在纽约对经济学家发表讲话称，目前有理由相信，中期来看通胀会升至美联储2%的目标，就业市场将继续改善。

这是美联储设定的两个加息门槛。“我的看法是，根据基准预估...我认为这些条件得到了满足，”他并称希望看到更多经济数据证实他的预估。

他对具体加息时间并没有倾向性。

威廉姆斯强调，政策调整要看数据表现以及经济面临的意外影响。

“如果影响正面，若经济确实加速或通胀以更快的速度升回2%，那么我们就会快点加息，”他说。