美国FED：美联储推迟升息的能力目前“更为有限”--旧金山联储总裁

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约5月12日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，相比快速收紧货币政策的能力，美联储推迟初次加息以规避经济冲击的能力目前显得“更为有限”。
威廉姆斯在纽约对经济学家发表讲话称，目前有理由相信，中期来看通胀会升至美联储2%的目标，就业市场将继续改善。
这是美联储设定的两个加息门槛。“我的看法是，根据基准预估...我认为这些条件得到了满足，”他并称希望看到更多经济数据证实他的预估。
他对具体加息时间并没有倾向性。
威廉姆斯强调，政策调整要看数据表现以及经济面临的意外影响。
“如果影响正面，若经济确实加速或通胀以更快的速度升回2%，那么我们就会快点加息，”他说。
“如果出现负面影响，比如欧洲或中国经济进一步恶化，甚或美国也出现更多经济减缓的迹象，我们有能力调整货币政策，可以推迟升息或更加缓慢地升息，不过调整货币政策的能力比经济向好时更为有限，“威廉姆斯表示。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。