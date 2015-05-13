路透基点：华为12亿美元五年期贷款料将于周三启动--TRLPC

借款人为华为技术投资有限公司和Huawei Technologies Cooperatief UA。

华为上一次涉足贷款市场是在2014年8月，当时筹到一笔16亿美元的五年期循环贷款。该交易原计划筹资规模为10亿美元，有两次延长一年的选择权，这样的贷款结构对于中国借款企业而言并不常见。这是首次向一家没有评级的中国公司提供此种结构贷款，也是华为首次在欧洲市场进行银团式贷款。(完)