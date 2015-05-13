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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 08:13 BJT

路透基点：华为12亿美元五年期贷款料将于周三启动--TRLPC

路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，华为12亿美元五年期贷款料将于周三启动。

12家牵头行兼簿记行包括：澳新银行、中国银行、三菱东京日联银行、西班牙对外银行(BBVA)、花旗集团、星展银行、汇丰控股、中国工商银行、荷兰安智银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点，牵头行兼簿记行获得的最高综合收益为140个基点。

据消息人士称，该公司暂定于5月18日当周在深圳举行一场面向银行的贷款推介会。

借款人为华为技术投资有限公司和Huawei Technologies Cooperatief UA。

所得资金将用于一般运营资本和再融资。

华为上一次涉足贷款市场是在2014年8月，当时筹到一笔16亿美元的五年期循环贷款。该交易原计划筹资规模为10亿美元，有两次延长一年的选择权，这样的贷款结构对于中国借款企业而言并不常见。这是首次向一家没有评级的中国公司提供此种结构贷款，也是华为首次在欧洲市场进行银团式贷款。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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