路透基点：华为12亿美元五年期贷款料将于周三启动--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，华为12亿美元五年期贷款料将于周三启动。
12家牵头行兼簿记行包括：澳新银行、中国银行、三菱东京日联银行、西班牙对外银行(BBVA)、花旗集团、星展银行、汇丰控股、中国工商银行、荷兰安智银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点，牵头行兼簿记行获得的最高综合收益为140个基点。
据消息人士称，该公司暂定于5月18日当周在深圳举行一场面向银行的贷款推介会。
借款人为华为技术投资有限公司和Huawei Technologies Cooperatief UA。
所得资金将用于一般运营资本和再融资。
华为上一次涉足贷款市场是在2014年8月，当时筹到一笔16亿美元的五年期循环贷款。该交易原计划筹资规模为10亿美元，有两次延长一年的选择权，这样的贷款结构对于中国借款企业而言并不常见。这是首次向一家没有评级的中国公司提供此种结构贷款，也是华为首次在欧洲市场进行银团式贷款。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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