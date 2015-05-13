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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 08:05 BJT

《全球汇市》美元盘初处于守势，投资者担心美国零售销售数据不佳

今日稍晚还有不少事件风险，包括中国工业生产及零售销售数据，以及英国央行季度通胀报告。

交易商表示，这意味着在这些报告出炉前，主要货币可能落在窄幅区间。

投资者亦将密切关注债市，隔夜债市普遍的颓势意外停止，希腊则继续为取得新资金而奋战。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1219 1.1213 +0.05 -7.26 1.2097

美元/日圆 119.83 119.85 -0.02 +0.13 119.68

欧元/日圆 134.44 134.38 +0.04 -7.14 144.78

美元/瑞郎 0.9284 0.9289 -0.05 -6.61 0.9941

英镑/美元 1.5668 1.5664 +0.03 +0.61 1.5573

美元/加元 1.2002 1.2014 -0.10 +3.31 1.1618

澳元/美元 0.7991 0.7971 +0.25 -2.17 0.8168

新西兰元/美元 0.7414 0.7354 +0.82 -4.91 0.7797

澳元/日圆 95.760 95.530 +0.24 -2.04 97.750

新西兰元/日圆 88.840 88.210 +0.71 -4.79 93.310

英镑/日圆 187.75 187.73 +0.01 +0.74 186.38

澳元/新西兰元 1.0775 1.0823 -0.44 +2.92 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 郑茵/汪红英/刘秀红/戴素萍 审校 李婷仪/李爽/龚芳)

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