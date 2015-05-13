更正-国际油市：油价上涨，因OPEC调高需求展望及美国调降产出成长预估

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(更正：因译文有误，内文第四段应为调高至每日“118万桶”，非“118桶”)
路透新加坡5月13日 - 油价周三盘初上涨，此前石油输出国组织(OPEC)调高其石油消费预测，美国政府则调降2015年和2016年原油产出成长预估。
沙特阿拉伯带头的也门空袭行动，引发对中东原油供应安全的担忧。
2350 GMT时，近月美国原油期货 上涨0.51美元至每桶61.26美元。
石油输出国组织(OPEC)将其2015年全球石油需求增长预估调高至每日118万桶，前次预估为117万桶。
美国政府调降其今年原油产量增长预估，增幅从每日55万桶降至53万桶。2016年增幅从上次预估的每日8万桶降至2万桶。
也门(叶门)情势方面，在周二稍晚展开为期五天的停火之前，以沙特为首的空袭胡塞(Houthis)行动造成90人死亡和300人受伤。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/李婷仪 审校 龚芳/杜明霞)
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