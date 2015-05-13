更正-国际油市：油价上涨，因OPEC调高需求展望及美国调降产出成长预估

(更正：因译文有误，内文第四段应为调高至每日“118万桶”，非“118桶”)

路透新加坡5月13日 - 油价周三盘初上涨，此前石油输出国组织(OPEC)调高其石油消费预测，美国政府则调降2015年和2016年原油产出成长预估。

沙特阿拉伯带头的也门空袭行动，引发对中东原油供应安全的担忧。

2350 GMT时，近月美国原油期货 上涨0.51美元至每桶61.26美元。

石油输出国组织(OPEC)将其2015年全球石油需求增长预估调高至每日118万桶，前次预估为117万桶。

美国政府调降其今年原油产量增长预估，增幅从每日55万桶降至53万桶。2016年增幅从上次预估的每日8万桶降至2万桶。

也门(叶门)情势方面，在周二稍晚展开为期五天的停火之前，以沙特为首的空袭胡塞(Houthis)行动造成90人死亡和300人受伤。(完)

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