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市场报道 | 2015年 5月 13日 星期三 08:47 BJT

《路透峰会》欧盟当局将加强对银行遵守资本规定情况的监督

EBA还希望消除银行测算财务风险的计算机模型之间的巨大差别，以确定他们应该持有多少缓冲资本。

一些鹰派监管官员曾呼吁取缔这些模型，但Vaillant称，欧洲当局认为如果这些模型修改好，是可以保留的。

EBA还将从其他方面审查资本。

未来几个月，EBA将集中审查银行筹集到的用于补充核心缓冲的资本质量。

EBA还将在2016年再次举行银行业压力测试。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍/李爽)
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