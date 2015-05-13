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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 08:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月13日-5月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 日期  时间   国家    规模       发行细节
 5/13         美国               标售10年期公债
 5/13         意大利             标售中长期公债
 5/13         德国    30亿欧元   标售10年期联邦债券
 5/14         日本               标售三个月期贴现国库券
 5/14         日本               标售30年期公债
 5/14         美国               标售30年期公债
 5/14         英国               标售2020年到期、票息2%的公债
 5/18         日本               标售12个月期贴现国库券
                                 
 5/18         德国    15亿欧元   标售国库券
                                 
 5/18  1350   法国               标售国库券(BTF)
                                 
 5/19         日本               标售五年期公债
 5/19         西班牙             标售三个月和九个月期国库券
                                 
 5/20         葡萄牙             标售国库券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            
    

 (编译 王兴亚；审校 龚芳)

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