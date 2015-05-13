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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 08:08 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月13日

路透香港5月13日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7514港元<HK
 D=>)
                                                                                        
 美股道琼工业指数      周二收低36.94点，或0.2%，报18,068.23点。因全球公债收益率近期不断
 攀升，令原本担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终将升息的投资者的忧虑加重。            
                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       165.570    0.51      18719            12.834       0.74
 中国铝业                      15.160   -1.11      22082             4.700      -0.62
 中国移动                      68.470   -0.67     229233           106.148      -0.05
 中国人寿                      72.970   -0.94      66362            37.708       0.82
 中石油                       122.210    0.07      22976             9.473       0.78
 中石化                        89.800   -0.74      52699             6.961       0.30
 汇丰控股                      48.490   -1.22    1872253            75.173       0.03
 中电信                        71.520    0.18      19227             5.544      -0.65
 中国联通                      17.930   -1.91     161023            13.898      -0.06
 兖州煤业                       9.070   -0.77      17415             7.031      -0.70
 华能国际                      56.050   -2.04      11724            10.862       0.02
 南方航空                      46.140    0.50      35196             7.153      -2.55
 东方航空                      36.780    2.74       8928             5.702      -1.69
 中芯国际                       5.280   -2.58       6855             0.819      -0.18

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