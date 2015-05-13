《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月13日

路透香港5月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7514港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周二收低36.94点，或0.2%，报18,068.23点。因全球公债收益率近期不断 攀升，令原本担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终将升息的投资者的忧虑加重。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 165.570 0.51 18719 12.834 0.74 中国铝业 15.160 -1.11 22082 4.700 -0.62 中国移动 68.470 -0.67 229233 106.148 -0.05 中国人寿 72.970 -0.94 66362 37.708 0.82 中石油 122.210 0.07 22976 9.473 0.78 中石化 89.800 -0.74 52699 6.961 0.30 汇丰控股 48.490 -1.22 1872253 75.173 0.03 中电信 71.520 0.18 19227 5.544 -0.65 中国联通 17.930 -1.91 161023 13.898 -0.06 兖州煤业 9.070 -0.77 17415 7.031 -0.70 华能国际 56.050 -2.04 11724 10.862 0.02 南方航空 46.140 0.50 35196 7.153 -2.55 东方航空 36.780 2.74 8928 5.702 -1.69 中芯国际 5.280 -2.58 6855 0.819 -0.18