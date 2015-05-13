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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 09:28 BJT

全球贸易：日本TPP首席谈判代表称，举行部长级会议的目标不变--报导

报导称，鹤冈公二在启程前往关岛参加5月15日起的TPP首席代表谈判之前，对记者说贸易谈判中追求进展的任何努力都不会白费。

美国参议院民主党周二阻挡了对可能促进达成亚太贸易协议的“快速通道”贸易授权法案的讨论，对总统奥巴马的贸易计划造成重大打击。

另外，一位日本政府官员对路透说，没有TPA的话各国很难完成TPP谈判。(完) (编译 李婷仪 审校 许娜/龚芳)

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