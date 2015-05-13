全球贸易：日本TPP首席谈判代表称，举行部长级会议的目标不变--报导

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
报导称，鹤冈公二在启程前往关岛参加5月15日起的TPP首席代表谈判之前，对记者说贸易谈判中追求进展的任何努力都不会白费。
美国参议院民主党周二阻挡了对可能促进达成亚太贸易协议的“快速通道”贸易授权法案的讨论，对总统奥巴马的贸易计划造成重大打击。
另外，一位日本政府官员对路透说，没有TPA的话各国很难完成TPP谈判。(完) (编译 李婷仪 审校 许娜/龚芳)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。