路透调查：美国上周原油库存料增加，受进口反弹推动

路透5月12日 - 周二公布的路透调查结果显示，美国上周商业原油库存可能在进口回升的推动下增加。

受访的九名分析师平均预期，5月8日止当周原油库存增加40万桶。调查是在美国石油协会(API)和美国能源部下属的美国能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的。

“原油供应增幅预计略高于正常水平，主要因为进口料大幅反弹，”Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch指出。

5月1日止当周的原油库存 减少390万桶，至4.8703亿桶，为1月2日止当周以来首次下滑，由于进口放慢。

调查显示，上周炼厂产能利用率料上升0.3个百分点。5月1日止当周炼厂产能利用率 攀升1.7个百分点至93%，为2005年以来同期最高水平。

上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存预计上升80万桶，汽油库存料增长40万桶。

API周二公布的数据显示，上周美国原油库存减少200万桶，汽油库存减少160万桶，馏分油库存亦下降。EIA将于周三1430GMT公布库存报告。