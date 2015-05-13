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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 08:20 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--5月13日-5月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月13日(三)

伦敦--巴西财长Joaquin Levy访问英国并举行记者会(1645)。

萨拉热窝--萨拉热窝2015年商业论坛(至5月14日)。

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会议。

阿克拉--加纳央行宣布利率决定。

5月14日(四)

华盛顿--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉出席国际货币基金组织(IMF)以前总裁康德苏(Michel Camdessus)命名的中央银行论坛并发言(0800)，IMF总裁拉加德致欢迎词。

第比利斯--欧洲复兴开发银行(EBRD)2015年会暨商业论坛(至5月15日)。

墨西哥城--墨西哥央行发布4月政策会议记录(1400)。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。

利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2200)。

5月15日(五)

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

布拉格--捷克央行公布5月政策会议会议记录(0700)。

5月18日(一)

阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至5月19日)。

约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)在南非外国记者协会上讲话(0600)。

5月19日(二)

纽约--印度央行总裁拉詹在纽约经济俱乐部一次午餐会上发表演说。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计没有利率宣布)。

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策会议。

雅加达--印尼央行理事会会议。

5月20日(三)

安卡拉--土耳其央行召开月度货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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(编译 王兴亚；审校　戴素萍)

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