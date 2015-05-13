《中国报摘》--中国证券报5月13日

* 头版头条:

--国务院日前印发的《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》提出，巩固贸易大国地位，推进贸易强国进程。努力提高新兴市场、中西部地区、一般贸易、服务贸易和品牌产品在我国外贸中的占比；记者获悉，为推进外贸转型升级，相关部门正加快制定促进跨境电子商务发展的指导意见，相关文件有望近期发布。

* 其他:

--数据显示，截至5月8日，国开行累计发放棚改贷款10,033亿元，贷款余额8,087亿元，累计发放突破万亿大关;截至目前，国开行2015年新增发放棚改贷款1,992亿元，支持了全国31个省（区、市）棚户区改造。

--财政部部长楼继伟日前表示，面对经济下行压力，财政部门要落实好各项政策措施，努力营造有利于大众创业、万众创新的发展环境；针对小微企业反映的融资难、融资贵等问题和建议，楼继伟表示，鼓励引导民间资本加入，政府更好地引导民间资本投资。

--记者获悉，继4月发文规范保险公司关联交易之后，监管层正酝酿完善与偿二代并行、覆盖更为全面的公司治理监管规则体系，而研究修改《保险公司独立董事管理暂行办法》将成为政策“组合拳”中的重要部分，“隔离机制”等增强独董“独立性”措施的可行性也正在探讨中。