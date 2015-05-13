《中国报摘》--中国证券报5月13日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--国务院日前印发的《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》提出，巩固贸易大国地位，推进贸易强国进程。努力提高新兴市场、中西部地区、一般贸易、服务贸易和品牌产品在我国外贸中的占比；记者获悉，为推进外贸转型升级，相关部门正加快制定促进跨境电子商务发展的指导意见，相关文件有望近期发布。
* 其他:
--数据显示，截至5月8日，国开行累计发放棚改贷款10,033亿元，贷款余额8,087亿元，累计发放突破万亿大关;截至目前，国开行2015年新增发放棚改贷款1,992亿元，支持了全国31个省（区、市）棚户区改造。
--财政部部长楼继伟日前表示，面对经济下行压力，财政部门要落实好各项政策措施，努力营造有利于大众创业、万众创新的发展环境；针对小微企业反映的融资难、融资贵等问题和建议，楼继伟表示，鼓励引导民间资本加入，政府更好地引导民间资本投资。
--记者获悉，继4月发文规范保险公司关联交易之后，监管层正酝酿完善与偿二代并行、覆盖更为全面的公司治理监管规则体系，而研究修改《保险公司独立董事管理暂行办法》将成为政策“组合拳”中的重要部分，“隔离机制”等增强独董“独立性”措施的可行性也正在探讨中。
--针对大智慧 并购湘财证券或遇阻，大智慧公司人士称，与湘财证券的合作还在继续，“互联网＋”仍是公司未来发展目标。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳；审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。