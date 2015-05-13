中国个股：多伦股份因“任性”更名被上证所要求核查，今起连续停牌

路透上海5月13日 - 在中国一家地产公司多伦股份 拟更名为匹凸匹金融信息服务公司，并连续两天涨停后，上海证交所周二稍晚再度发出问询函，要求公司自周三起停牌，并核查相关事项，包括内幕信息人员买卖股票交易情况等。

在问询函中，上证所指出，多伦股份拟实施的转型无可行性论证，无相应的人员配备，也尚未正式开展业务，拟变更的名称与目前公司的主营业务并无直接关联。

上证所要求核查内容，除上述内幕信息人员买卖股票情况外，还包括大股东及实际控制人与多伦股份是否存在应披露而未披露事项、根据同行业公司估值核查多伦股份股票是否存在高估，并要求公司尽快召开投资者说明会。

匹凸匹与目前市场热点P2P网贷同音。多伦股份周一公告称，控股股东多伦投资（香港）公司授权给上市公司使用互联网金融行业顶级域名www.p2p.com，目前该网站正在筹备中。多伦股份立志于做中国首家互联网金融上市公司，基于业务转型的需要及公司名称体现未来主营，公司董事会提出更名建议。当日，上证所已对该更名事项提出问询。